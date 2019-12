‘Alleen in zeer dringende gevallen naar Spoedeisende Hulp rond jaarwisseling’

Het Academisch Ziekenhuis in Suriname heeft de Surinaamse gemeenschap gevraagd om de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) rond de jaarwisseling zoveel mogelijk te vermijden voor niet acute gevallen. Het gaat daarbij met name om de periode rond de jaarwisseling en vooral op 31 december 2010 en 1 januari 2020.

Het ziekenhuis zegt in een bericht: “Het AZP krijgt elk jaar rond de jaarwisseling een grote toestroom van mensen naar de SEH. Wij doen een dringend beroep op de gemeenschap om alleen naar de SEH te komen in zeer dringende gevallen.”

Slachtoffers van ernstige ongevallen en patiënten die bekend zijn met hartklachten of zij die een vermoeden hebben dat er een probleem aan het hart is, kunnen het best de SEH van het AZP aandoen, aldus het ziekenhuis.

Patiënten die geen urgente hulp nodig hebben worden verwezen naar diverse medische centra’s zoals de Huisartsen Praktijk (HAP) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De volledige lijst staat hier.