Veel schade bij nachtelijke aanrijding in Paramaribo

Bij een aanrijding in de nacht van maandag op dinsdag in Paramaribo, zijn deze twee voertuigen zwaar beschadigd geraakt. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de veroorzaker vermoedelijk door rood is gereden.

Het verkeersongeval werd dinsdag rond 01.20u gemeld op de kruising Keizerstraat en Johan Adolf Pengelstraat. Het grijs gelakte voertuig reed over de Pengelstraat en zou het rode verkeerslicht hebben genegeerd.

Hierdoor ontstond er een botsing met het andere voertuig dat over de Keizerstraat reed en voorrang had. Er raakte niemand gewond bij de aanrijding, maar de materiële schade was groot.

Achteraf bleek ook nog dat de verzekering van het grijs gelakte voertuig niet in orde was. De zaak is bij het Korps Politie Suriname in onderzoek.