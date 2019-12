Doodgereden bromfietser(68) verzuimde voorrang te verlenen

De 68-jarige bromfietser die op zondag 15 december in de middaguren tragisch om het leven kwam na een aanrijding op de kruising van de Alberlaan en de Franchepanestraat, verleende geen voorrang aan het verkeer op de Franchepanestraat. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De bromfietser, de heer Edmund Antonius, reed over de Albertlaan gaande in de richting van de Franchepanestraat. Op de kruising gevormd door de twee genoemde wegen verleende hij geen voorrang. Het gevolg was een aanrijding tussen meneer Antonius en een autobestuurster die over de Franchepanestraat reed.

Het voorlopig politioneel onderzoek bracht naar voren dat de man zodanig gewond raakte dat hij ter plaatse het leven liet. Zijn ontzielde lichaam is in opdracht van het Openbaar Ministerie ter obductie in beslag genomen, meldt de Surinaamse politie.

De politie van het bureau Uitvlugt is belast met dit onderzoek. Direct na het ongeval verschenen er onjuiste berichten op diverse websites waaronder Familie Nieuws, dat het ongeval veroorzaakt zou zijn door een telefonerende chauffeur. Dit klopt dus niet: