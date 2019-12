Rover in Paramaribo neergeschoten door Surinaamse politie

De politie in Suriname heeft vandaag in de late middag een rover neergeschoten, die verdacht wordt van diefstal middels geweldpleging. De redactie van Waterkant.Net verneemt van de politie dat de verdachte geboeid per ambulance zou zijn afgevoerd

Op bovenstaande foto’s, die door Facebook gebruiker Luciano Klas zijn gedeeld, is inderdaad te zien dat een gewonde man geboeid op een brancard wordt geplaats door ambulance personeel. Dit onder het toeziend oog van de politie. De man verkeert niet in levensgevaar meldt een bron bij de politie aan Waterkant.

Dit zou zich allemaal hebben afgespeeld in de omgeving van de Hogestraat. Het vermoeden bestaat dat er ook een voertuig bij de roof betrokken zou zijn geweest. Klas heeft het over een zwarte Ist, die door de politie gezocht.

Nadere details ontbreken op dit moment dus later meer informatie. Meer beeld: