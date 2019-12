Auto rijdt tegen woning aan de Gongrijpstraat

In Suriname is een auto maandagavond tegen een woning aan de Gongrijpstraat gereden. Rond 21.30u kreeg het Command Center de melding van het ongeval binnen en ging de politie ter plaatse.

Op de eerste foto’s, die door member Romano Mahabali van de Facebook groep Verkeers Updates Su werden gedeeld, is te zien dat een witte auto tegen het woonhuis tot stilstand is gekomen. Daarbij is er wat schade aan de woning en het voertuig.

Hoe de bestuurder dat voor elkaar heeft gekregen is vooralsnog niet bekend. De Surinaamse politie is nu ter plaatse en onderzoekt het ongeval.