Surinaamse politie houdt huisgenote van dode Venezolaanse vrouw aan

De huisgenote van de Venezolaanse vrouw, die gisteren dood in een appartement aan de Mathilde Malmbergstraat in Suriname werd aangetroffen, is door de Surinaamse politie aangehouden. Dat meldt politiewoorvoerder Naarden zojuist aan Waterkant.Net

De aangehouden huisgenote die zelf ook van Venezolaans afkomst is, woonde samen met het 24-jarige slachtoffer in het appartement. De jonge vrouw werd zondagmiddag dood aangetroffen. Ze was naakt en badend in het bloed, met meer dan 10 steekverwondingen.

Het was ook deze huisgenoot die de melding deed, dat zij de vrouw dood zou hebben aangetroffen.

“Op grond van bepaalde verklaringen van haar en andere zaken heeft het Surinaamse Openbaar Ministerie na overleg met de politie besloten om de huisgenote in verzekering te stellen” aldus Naarden tegenover onze redactie.