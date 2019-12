In Paramaribo-Noord is een vrouw vanmiddag rond 14.30u dood aangetroffen in een appartement. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de vrouw meer dan vijf steekwonden moet hebben opgelopen. Het zou gaan om een vrouw van Venezolaanse afkomst.

Het lichaam van de vrouw werd ontdekt door een vriendin van haar, die meteen alarm sloeg. Manschappen van het Korps Politie Suriname waren snel ter plekke en startte het onderzoek.

Het stoffelijk overschot is afgevoerd en in beslag genomen. Later meer…