Bromfietser zwaargewond na aanrijding met autobus

Een bromfietser is vanmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een autobus te Zorg & Hoop in Suriname. De redactie van Waterkant verneemt dat de bestuurder van de bromfiets zwaargewond is geraakt en veel bloedverlies heeft.

Het ongeluk gebeurde vanmiddag rond 14.30u op de Franchepanestraat nabij de Albertlaan. Op bovenstaande foto van Facebook gebruiker Susanna Vonsee is te zien dat de bromfiets bestuurder op het asfalt ligt.

De Surinaamse politie was snel ter plaatsen en heeft een ambulance ingeschakeld. Later meer.

Meer beeld: