Ramsodit voert vruchtbare gesprekken met Tijdelijk Zaakgelastigde van NL in Suriname

Ramon Ramsodit, president van Satya Dharma Nederland, heeft bijzonder vruchtbare gesprekken gevoerd met de Tijdelijk Zaakgelastigde van Nederland in Suriname de heer Jaap Frederiks. In de gesprekken zijn relevante en urgente thema’s aan de orde gekomen. Zo is onder meer gesproken over continuering en uitbreiding van de Twinning Faciliteit die Surinaamse en Nederlandse non-gouvernementele organisaties aan elkaar koppelen.

Deze samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg, wordt vanuit deze faciliteit vanuit Nederland financieel ondersteund. Tevens is er gesproken over het genderbeleid. Ramsodit heeft daarbij verwezen naar de Surinaamse verkiezingen van 25 mei 2020 en gesproken over betere voorlichting om meer vrouwen en jongen te betrekken bij de politiek; zowel op het gebied van actief als passief kiesrecht. “Van belang is dat er ook voor vrouwen en jongeren verkiesbare plaatsen komen op de kandidatenlijsten” aldus Ramsodit.

Namens oud voorzitter van Satya Dharma Nederland, Ram Rambaratsingh, heeft Ramon Ramsodit het boek ‘100 wereldsteden’ overhandigd aan de Tijdelijk Zaakgelastigde. In dit boek heeft ook Paramaribo een prominente plaats. Daarbij is de wens uitgesproken dat Nederland meer doet om Suriname te promoten in Europa.

“De republiek Suriname is een tweede thuis voor alle Surinamers in Nederland, maar het land is ook een fantastische vakantiebestemming voor alle andere Nederlanders. De geschiedenis van Nederland heeft zich immers ook eeuwenlang in Suriname afgespeeld” aldus Ramsodit.