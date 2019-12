Voertuig over de kop aan de Anton Dragtenweg, vrouw overleden

Bij een verkeersongeval vanmorgen in Suriname, is deze personenwagen een aantal keer over de kop gegaan en zwaar beschadigd. Daarbij zou één vrouw in het voertuig zwaargewond zijn geraakt. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het ongeluk plaats vond aan de Anton Dragtenweg nabij het Zorghotel.

De redactie verneemt verder dat de vrouw niet reageert. De Surinaamse politie is ter plekke aanwezig en heeft een ambulance gevraagd.

UPDATE: de politie meldt aan Waterkant dat de vrouw is overleden.