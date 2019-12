Surinaamse bioscoophit WIREN vanaf vandaag in de Nederlandse bioscopen

Precies een jaar geleden ging de Surinaamse film WIREN in première in Suriname. De film, die een 100% Surinaamse productie is en tot stand is gekomen met middelen en mensen uit Suriname, werd daar een echte bioscoophit. Vanaf vandaag, 12 december 2019, is WIREN ook te zien in de Nederlandse Pathé en Kinepolis bioscopen.

Er was deze week veel aandacht voor de film in Nederlandse media. Diverse grote kranten waaronder NRC, De Volkskrant en Trouw brachten een recensie uit met lovende woorden voor het initiatief. Ook de NOS sprak live in de uitzending met regisseur Ivan Tai-Apin.

Tai-Apin is blij met deze aandacht voor zijn allereerste film. “Ik realiseer me nu pas dat we zover zijn gekomen met de film, ondanks het feit dat Suriname geen filmindustrie kent” zegt hij tegen de redactie van Waterkant.Net. “Dat we drie van de vijf sterren van Trouw, NRC en Volkskrant hebben gekregen zegt veel. Sommige Hollywood films krijgen soms maar 1 ster” grapt de regisseur.

Hoogtepunt tot nu toe voor hem was natuurlijk de selectie van WIREN voor het onlangs gehouden Nederlands Filmfestival. Maar dat de film vandaag in heel Nederland te zien is, is het absoluut hoogtepunt en daar is hij trots op. “De volgende stap is het buitenland. Vorige week hebben we daar al aan kunnen ruiken, toen WIREN in de Verenigde Staten werd vertoond voor de IDB” zegt Tai-Apin.

De in Suriname woonachtige regisseur roept alle Surinamers en iedereen die interesse heeft in Suriname, maar ook andere filmliefhebbers op om de film te gaan zien. Bekijk de trailer hieronder: