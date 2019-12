Familie verkeersslachtoffers zoekt financiële steun voor begrafenis

De familie van de 24-jarige autobestuurder Ruben Betje en zijn moeder, die op 25 november bij een frontale botsing om het leven kwamen, is op zoek naar financiële steun voor de begrafenis. Dat liet een kennis weten via social media.

“De familie zoekt steun. Als je wat kan missen, hoe klein het ook is, voor de begrafenis van moeder en zoon die omkwamen aanrijding te Albina, neem dan contact op met nummer 8226192” luidt de oproep.

Bij de frontale botsing tussen twee voertuigen op maandag 25 november op de Oost-Westverbinding in Suriname, was er naast de moeder en zoon nog een dode te betreuren.

Uit het voorlopig onderzoek is gebleken dat de voertuigen in tegengestelde richting reden over de Oost-Westverbinding. Op een bepaald moment heeft een der bestuurders ter hoogte van de Adjoema bergi vermoedelijk een inhaalmanoeuvre gemaakt.

Bij die gelegenheid vond de frontale botsing plaats, waarbij er drie doden te betreuren zijn.