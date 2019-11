Moeder en zoon ter plekke overleden bij frontale aanrijding Oost-Westverbinding

Bij de frontale botsing tussen twee voertuigen gisteren op de Oost-Westverbinding zijn een 24-jarige autobestuurder en zijn moeder ter plekke overleden. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag. In totaal waren er drie doden te betreuren.

In het ene voertuig zaten de 24-jarige autobestuurder Ruben Betje en zijn moeder. Beide zijn ter plaatse overleden. De personalia van de moeder is nog niet bekend. In het ander voertuig zaten drie personen inclusief de bestuurder. Een der mede inzittenden kwam ter plaatse te overlijden.

De chauffeur en de andere mede inzittende zijn per eigen gelegenheid afgevoerd naar de richting van Albina. Vermoedelijk zijn ze overgebracht naar Frans-Guyana voor medische behandeling. De personalia van de derde verkeersdode is ook nog niet bekend, aldus de Surinaamse politie.

De politie van het bureau Moengo kreeg via het Command Center de melding van de aanrijding met dodelijk afloop in de omgeving Adjoema bergi, op de Oost-West verbinding. De wetsdienaren deden de plek aan voor onderzoek. Uit het voorlopig onderzoek is gebleken dat de voertuigen in tegengestelde richting reden over de Oost-Westverbinding.

Op een bepaald moment heeft een der bestuurders ter hoogte van de Adjoema bergi vermoedelijk een inhaalmanoeuvre gemaakt. Bij die gelegenheid vond de frontale botsing plaats, waarbij er drie doden te betreuren zijn.

Een ingeschakelde arts stelde de dood van de drie verkeersslachtoffers officieel vast. Na overleg met het Openbaar Ministerie zijn de ontzielde lichamen ter obductie in beslag genomen.

De politie van Moengo is belast met het onderzoek van deze aanrijding.