VIDEO: Presentatie biografie dr. Otmar Buyne (90)

‘Kan niet bestaat niet‘ dat is de titel van het boek over het kleurrijke leven van dokter Otmar Buyne. Buyne is bekend van zijn vele Surinaamse kookboeken. Maar hij is jaren lang, tot aan zijn pensioen, transcultureel psychiater in Nederland geweest. Daarvoor was dokter Buyne in Suriname, directeur van het militair-hospitaal.

Journalist Roy Khemradj schreef het boek ‘Kan niet bestaat niet’ dat werd gepresenteerd op vrijdag 29 november op een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van de 90e verjaardag van dokter Buyne.

Buyne werd op de bijeenkomst, die werd gehouden in de grote zaal van het Postillion Hotel in Bunnik, verrast door oud-president Ronald Venetiaan, een neef van de gepensioneerde Buyne. Blij was de jarige dan ook met de aanwezigheid van Venetiaan die jaren niet in Nederland is geweest maar speciaal voor deze gelegenheid naar Nederland is gekomen.

In de biografie doet Buyne voor het eerst een boekje open over zijn ervaringen rond de militaire coup op 25 februari 1980. Buyne was in die tijd directeur van het militair hospitaal in Paramaribo. Maar ook over zijn jeugd en zijn werkzaamheden in Nederland komen aanbod.

Khemradj is, na een biografie over Jagernath Lachmon en Ram Hiralal, ook een boek te schrijven over het levens verhaal van Frank Essed de man van het West-Surinameplan.

Het boek ‘Kan niet bestaat niet. Het kleurrijke leven van Otmar Buyne’ is uitgegeven bij LM Publishers in Volendam.