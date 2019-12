Eerste voetbalster uit Suriname die contract tekent bij Eredivisieclub in Nederland

Dit is de Surinaamse voetbalster Orthea Riley, de eerste voetbalster uit Suriname die een contract tekent bij een Eredivisieclub in Nederland. De 18-jarige tekende onlangs een contract voor één jaar bij ADO Den Haag met een optie voor nog een jaar.

De aanvalster afkomstig van SV Athena in Suriname, wordt gezien als een buitengewoon talent, dat nog volop in ontwikkeling is. ADO Den Haag heeft haar talenten erkend en biedt haar de kans om zich door te ontwikkelen tot een volwaardige profvoetbalster, schrijft Haaglanden Voetbal.

Riley zal nu komende week terug naar Suriname vliegen om de feestmaand met haar familie door te brengen. In januari keer zij terug naar Nederland en sluit zij weer aan bij haar nieuwe club ADO Den Haag.