Zoektocht naar roots tijdens expeditie in Suriname

Deze week is het EO-programma ‘Geboeid – terug naar de plantage‘ te zien op de Nederlandse TV. Dwars door de binnenlanden van Suriname vervolgt Dwight van van de Vijver de zoektocht naar zijn roots. In het programma gaat hij samen met drie reisgenoten op expeditie in Suriname.

Geholpen door de Surinaamse slavenregisters ontdekte Dwight tijdens de kick-off van de serie, die op 1 juli werd uitgezonden op NPO 2, meer over zijn familie. Ook riep hij destijds andere Nederlanders op om uit te zoeken of hun voorouders ook van de Plantage ’t Vertrouwen komen. Die oproep leverde veel reacties op.

Onlangs vertrok Dwight, samen met Ella, Thirza en Joey naar Suriname. Het viertal zette voet op de grond waar vroeger de plantage stond. Een spannende en beladen expeditie, want wat is er nog over van plantage ’t Vertrouwen en vinden de vier reizigers wat ze zoeken?

Wat ontdekken ze in het land van hun voorouders over hun familiegeschiedenis, en welke rol speelt het slavernijverleden daarin? Het drieluik is vanaf 4 december elke woensdag te zien Bij de EO op NPO 2.

