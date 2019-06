EO volgt jongeman op zoektocht naar zijn roots in Suriname

Op 1 juli wordt de EO-documentaire serie ‘Geboeid, terug naar de plantage’ uitgezonden op de Nederlandse televisie. In dit programma gaat Dwight van de Vijver, een Surinaamse jonge man geboren in Nederland, op zoek naar zijn roots in Suriname.

In de vierdelige serie, die uitgezonden wordt op NPO 2, volgt de Evangelische Omroep deze jonge Srananman op zijn zoektocht. Die liggen op de redelijk onbekende plantage ’t Vertrouwen in Suriname, waar zijn voorouders vandaan komen.

De zoektocht is in mei en juni begonnen in Nederland bij hem thuis en bij zijn ouders. Maar Dwight gaat na de zomer ook naar Suriname op zoek naar zijn roots op de plantage. Ook daar praat hij met deskundigen en mensen die hem meer kunnen vertellen en gaat op bezoek bij familie in de stad.

In Nederland vertelt hij over zijn zoektocht en wil hij ook graag mensen van ’t Vertrouwen ontmoeten. Dat kan op twee dagen: Op maandagmiddag 1 juli op Keti Koti in het Oosterpark in Amsterdam in de Boni Tula-tent op het terrein en waarschijnlijk op 7 september in het Scheepvaart-museum in Amsterdam

Met de reportages ‘behind the scenes’ van de opnamen in Nederland, wordt door Sam Jones vooruit geblikt op de documentaire-serie: