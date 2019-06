Jonge topsporters krijgen baan op ministerie van Sport in Suriname

Het ministerie van Sport- en Jeugdzaken in Suriname heeft onlangs enkele jonge Surinaamse topsporters zoals Miquel van Assen en Ilsida Toemere een baan aangeboden op het departement. Binnenkort zal Tosh van Dijk ook werkzaam zijn op het ministerie van Sport- en Jeugdzaken. Wat ze precies gaan doen is niet duidelijk.

In een persbericht zegt het ministerie zich op sportgebied te focussen op de ontwikkeling van topsport, jeugdsport, schoolsport en de breedtesport (bewegingsrecreatie en recreatiesport). Tegelijkertijd zullen ook onderzoek, deskundigheidsbevordering en de informatie voorziening ter hand worden genomen. Ter versterking van het ministerie zijn deze jonge sporters daarom aangenomen.

Volgens het ministerie wordt op deze manier de gelegenheid geboden aan de jonge topsporters om hun expertise verder te benutten ter ontwikkeling van het sportgebeuren in Suriname. De nadruk zal gelegd worden op meer bewegen voor de totale samenleving, met prioriteit voor jongeren die zich moeten ontwikkelen ten behoeve van de topsport.

Miquel van Assen heeft zich sterk gemaakt voor de atletiek waarbij hij met succes tijdens verschillende nationale- en internationale meetmomenten gouden, zilveren en bronzen medailles heeft behaald. De taekwondoka Tosh van Dijk heeft recent nog tijdens een internationaal toernooi in de USA, New Jersey, de gouden medaille kunnen bemachtigen en zich kunnen kwalificeren voor verschillende internationale spelen. Top atleet Ilsida Toemere, die 1 van de beste is op het onderdeel hardlopen, heeft ook succesvol een studie afgerond aan de Russian International Olympic University in Sochi.