Import van vuurwerk enorm toegenomen dit jaar

De import van vuurwerk in Suriname is dit jaar enorm toegenomen. Tot op dit moment zijn er reeds 57 containers ingeklaard. Vorig jaar bedroeg het aantal aan het eind van de vuurwerkperiode slechts 36, meldt de Surinaamse krant Times of Suriname.

Paul Soebai, waarnemend hoofd Invoer-, Uitvoer- en Deviezencontrole zegt tegenover de krant dat het aantal containers kan oplopen omdat de importeurs tot en met 31 december vuurwerk mogen binnenhalen. Vorig jaar waren er ronde deze periode 22 containers geimporteerd.

De krant meldt verder dat er in 2015 80 containers geimporteerd waren. Vanaf 2016 was er een enorme daling merkbaar, toen maar 26 containers waren ingevoerd. De voorgaande jaren bedroeg het aantal tussen de 50 en 80 containers.

Inmiddels is de groothandel vanaf 1 december gestart. De verkoop aan consumenten en de afsteekperiode begint vanaf 27 december en duurt tot en met 2 januari.