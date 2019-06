In het nieuwe tv-programma ‘Geboeid, terug naar de plantage’ gaat politieman, docent en ‘Jonge ambtenaar van het jaar 2018’ Dwight van van de Vijver op zoek naar zijn voorouders en familiegeschiedenis. Het televisieprogramma is een ontdekkingsreis door het slavernijverleden.

Dwight wordt nog dagelijks geconfronteerd met zijn roots. Het extra woordje ‘van’ in zijn achternaam is een stille getuige van het feit dat zijn voorouders ‘bezit’ waren van Plantagehouder van de Vijver in Suriname.