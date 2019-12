NDP bestelde honderden porties eten voor bijeenkomst te Colakreek

De politieke partij van president Bouterse, de Nationale Democratische Partij (NDP), heeft afgelopen weekend honderden porties eten besteld ten behoeve van de politieke bijeenkomst die zondag gehouden werd te Colakreek. Bij één bedrijf in Paramaribo werden maar liefst 340 porties door de NDP besteld.

Het ging daarbij om patat met vis, moksi alesi met gestoofde kip en rijst met groenten en vis/kip. Het eten moest binnen 3 uren worden klaargezet en werd door de NDP zelf opgehaald. Het is niet duidelijk of er bij meerdere restaurants eten besteld is.

De partij had het eten wellicht nodig voor de honderden mensen die waren gemobiliseerd, om op kosten van de NDP, de president zondag te verwelkomen na zijn reis naar China en het nieuws van zijn veroordeling. Volgens dagblad Trouw werden ruim zeventig bussen daarvoor ingezet die de mensen naar de bijeenkomst brachten. Daar was ook gezorgd voor een mobiele truckpodium en feestelijke muziek.

De aanpak van de NDP kan op veel kritiek rekenen. Critici zien hierin het zoveelste bewijs dat de NDP niets anders is dan een zogenoemde Njang Dringi Prisiri (NDP) partij en geven aan dat mensen die het niet breed hebben geronseld worden voor een bordje eten en gratis vervoer. Zij leggen daarbij ook een link met de staatskas, die door regeringspartij NDP voor dit soort doeleinden aangesproken zou worden.

Het bedrijf dat het eten aanleverde postte zelf een bericht hierover op Facebook: