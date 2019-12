Adama: Doe mee aan onderzoek ‘gedwongen afstand’

Duizenden vrouwen moesten in de jaren 50 tot 80 gedwongen hun baby afstaan. Daaronder ook vele Surinaamse en Antilliaanse en vrouwen met Indonesische roots. “Ik schat dat het om 500 vrouwen gaat”, zegt Natascha Adama (55). De moeder van Adama moest haar, gelijk na de geboorte, gedwongen afstaan. Adama: “De impact voor de families die te maken hebben met ‘gedwongen afstand’ is misschien een factor twintig. Dus het gaat om 10.000 mensen en meer”.

Onlangs werd op een besloten conferentie gepraat over deze kwestie die grote gevolgen heeft voor vele families. Op die bijeenkomst was vooral aandacht voor witte Nederlanders merkt Adama. In de reportage roept ze vooral Surinamers en Antillianen op zich te melden. Adama zelf heeft een Surinaamse vader. Haar moeder is op Curaçao geboren.

Onderzoek Verwey Jonker Instituut

Minister Sander Dekker (justitie en veiligheid) laat onderzoek doen naar gedwongen afstand doen en adoptie tussen 1956 en 1984. In deze periode stonden meer dan tienduizend ongehuwde vrouwen onder grote druk hun kind af. Hij ziet bij de vrouwen die een kind hebben afgestaan zo veel verdriet en denkt dat het moeilijk is om het een plek te geven. “Ik kan niet terugdraaien wat hen overkomen is”, zegt de minister in een verslag na de conferentie. “Maar we kunnen wel nadenken over wat we nu kunnen betekenen. We kunnen in elk geval helpen bij de zoektocht naar biologische ouders of kinderen.”

Meldpunt Afstand & Adoptie

Het onderzoek naar gedwongen afstand gaat van start met een oproep aan ouders, kinderen en alle anderen die betrokken waren bij afstand en adoptie en de zorg aan ongehuwde moeders, om hun verhaal te vertellen. Dat kan bij het Verwey-Jonker Instituut dat het onderzoek gaat doen. Speciaal hiervoor is het Meldpunt Afstand & adoptie in het leven geroepen. Dat meldpunt is bereikbaar van dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur op telefoonnummer 088-1264960.