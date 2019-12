‘China scheldt 12,3 miljoen USD schuld Suriname kwijt en schenkt 14 miljoen USD’

De Surinaamse minister van financiën Gillmore Hoefdraad, heeft tijdens een persconferentie na het staatsbezoek van een presidentiële delegatie aan de Volksrepubliek China, aangegeven dat Suriname 12,3 miljoen USD schuld kwijtschelding heeft gehad. Dat meldt het Nationaal Informatie Instituut zondag.

Deze kwijtschelding wordt volledig toegejuicht door de regering, aldus Hoefdraad. President Bouterse zegt desgevraagd dat de kwijtschelding een spontane actie is vanuit China. Het is volgens het Surinaamse staatshoofd geen unicum bij staatsbezoeken. Ook heeft Suriname een schenking van 14 miljoen USD voor een road monitoringsproject ontvangen, welke volgend jaar afgerond moet zijn.

Daarnaast is op het gebied van landbouw een donatie van de Volksrepubliek ontvangen, bestaande uit 10 pick uptrucks, 2 graafmachines, 16 tractoren, 100 waterpompen alsook technischebijstand verlenen voor onderhoud van deze goederen. Vanuit China is de toezegging gedaan om sociale projecten van Suriname te blijven ondersteunen.

Ten aanzien van gestes gedaan door China, zegt het staatshoofd dat wordt verwacht dat Suriname het tempo opvoert, als het aankomt het tot stand brengen van verdere ontwikkeling van de desbetreffende sectoren.

Minister Beighle-Pollack gaf tijdens de persconferentie aan dat er in totaal 14 samenwerkingsovereenkomsten zijn getekend. Deze zijn gespitst op verschillende ontwikkelingssectoren. Tijdens een business lunch breedvoerig gesproken over investeringsmogelijkheden in Suriname. Een groot bedrijf op het gebied van Solar energie is bereid gevonden binnenkort af te reizen naar Suriname om het binnenland te helpen met het energievraagstuk.

Verder is er een leningsovereenkomst getekend voor het upgraden van JAP-luchthaven.