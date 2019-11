Bij goudkamp doodgeschoten militair wordt vrijdag begraven

De 47-jarige Surinaamse militair Mario Vlijter die op 1 november jl. het leven liet bij een roofoverval door een bende zwaar gewapende Brazilianen op een goudkamp te Bensdorp, wordt vrijdag begraven. Vlijter die lid was van de Counter Terrorism Unit (CTU) in Suriname zou indien in leven op 7 november zijn 48ste verjaardag vieren.

Morgen is er vanaf 18.30u gelegenheid om de familie te condoleren aan de Curitibastraat 20 te Benie’s Park. Vrijdag is er vanaf 15.00u tot 16.00u gelegenheid om afscheid te nemen in de Memre Boekoe kazerne aan de Gemenelandsweg. Om 17.00u wordt Vlijter met militair eerbetoon begeleid naar zijn laatste rustplaats te Renee’s Hof aan de Waakhuyzenlaan.

Vlijter zou voor het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) in het goudkamp bezig zijn met het verzamelen van informatie voor de dienst. Hij werd dodelijk geraakt toen de Braziliaanse rovers al schietend het kamp aanvielen. DNV-directeur Danielle Veira, sprak eerder van een verrassingsaanval.

Het ontzielde lichaam van Vlijter werd meteen op vrijdag 1 november naar Paramaribo overgevlogen. Naast de militair kwam er ook een Braziliaanse man om het leven. Na de brute beroving op het goudkamp zijn er verschillende eenheden naar het gebied gestuurd voor onderzoek.

Er zijn nog geen verdachten in de zaak aangehouden.