Sharda Nandram één van de weinige vrouwelijke professoren van Surinaamse afkomst

De Vrije Universiteit van Amsterdam heeft Sharda Nandram benoemd tot hoogleraar Hindoe-spiritualiteit. Donderdag 21 november zal professor Nandram haar ambt aanvaarden met het uitspreken van de rede ‘Hoe we dingen doen tot waarom we bestaan: Integratieve spiritualiteit in de vierde industriële revolutie‘. De in Suriname geboren Nandram wordt in Nederland daarmee één van de weinige vrouwelijke professoren van Surinaamse afkomst.

Sharda Nandram is geboren in Paramaribo en kwam in 1985 naar Amsterdam. Ze studeerde Arbeids- en organisatiepsychologie en Economie, beiden aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is gepromoveerd in de sociale wetenschappen bij Sociale Psychologie van de Vrije Universiteit. Sharda is vanaf 2007 associate professor aan Nyenrode Business Universiteit en sinds 2016 verbonden aan de Banasthali Universiteit in Jaipur, India.

Volgens professor Nandram zal de behoefte aan spiritualiteit sterk toenemen, waardoor het belang van de bestudering van spiritualiteit meer dan evident is. Het onderzoek binnen de leerstoel Hindoe Spiritualiteit en Samenleving geeft een aanzet daartoe.

