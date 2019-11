Datum uitspraak in zaak Decembermoorden op 29 november bekend

Op 29 november aanstaande zal de Krijgsraad in Suriname meedelen wat de datum wordt van de uitspraak in de slepende zaak van de Decembermoorden. Alle 23 verdachten hebben gisteren hierover een brief ontvangen en moeten zich 29 november 2019 melden, schrijft de Surinaamse nieuwssite Starnieuws vandaag.

Op 30 november 2007, 12 jaar geleden, is voor de Surinaamse Krijgsraad het strafproces betreffende de Decembermoorden begonnen. Bij aanvang waren er 25 verdachten, van wie Bouterse de enige hoofdverdachte is. Het OM heeft op 19 december 2017 twintig jaar cel geëist voor Benny Brondenstein, Kenneth Kempes en Luciën Lewis.

Eerder hoorden president Bouterse en mede-couppleger Steven Dendoe al twintig jaar tegen zich eisen.