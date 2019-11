Imanuelle Grives veroordeeld tot twee jaar cel wegens drugshandel

De Surinaams-Nederlandse actrice Imanuelle Grives is zojuist door de rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk, en duizend euro boete voor haar handel in drugs op festival Tomorrowland.

De 34-jarige actrice werd eind juli aangehouden op het dancefestival Tomorrowland in België. Bij een controle bleek dat zij hard- en softdrugs had verstopt in haar pruik. Daar bleef het niet bij, want op haar logeeradres vond de Belgische politie tientallen xtc-pillen, 180 milliliter ghb, ruim 20 gram cocaïne en vergelijkbare hoeveelheden ketamine en mdma.

De advocaat van Grives zei kort na haar arrestatie dat de actrice de drugs had meegenomen naar het festival als voorbereiding op een nieuwe rol in de Nederlandse film Suriname.

Vorige maand voegde haar advocaat daaraan toe dat Grives het in die periode moeilijk had met zichzelf. Daarom zou ze haar toevlucht hebben gezocht tot de drugs. De straf is conform de eis.