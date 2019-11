’14-jarige leefde al enige tijd met idee om zijn oma te vermoorden’

De 14-jarige K.G., die wordt verdacht van het vermoorden zijn 64-jarige oma, leefde al enige tijd met idee om haar te vermoorden. Hij had ook al ettelijke keren geld van haar gestolen. Dat is gebleken uit het politioneel onderzoek, meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Zoals Waterkant eerder al meldde is K.G. op dinsdag 5 november aangehouden door rechercheurs van de afdeling Kapitale Delicten. De jeugdige wordt verdacht van het vermoorden van 64-jarige mevrouw Bibi Fareeda Nisha, Hakim op donderdag 17 oktober van dit jaar in haar woning. Een woning waarin zij met de verdachte samen woonde.

Mevrouw Hakim was de partner van de grootvader van de verdachte. De verdachte woont bij zijn grootvader in huis. Het slachtoffer was dus de stief-grootmoeder van de verdachte. Op grond van bepaalde feiten en omstandigheden bestaat bij de politie sterk het vermoeden, dat K.G. zijn stief-grootmoeder om het leven heeft gebracht. Daarna haalde hij de woning overhoop om de indruk te wekken dat zijn stief-grootmoeder slachtoffer was van een zogenaamde roofmoord.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie is K.G. in verzekering gesteld. Deze zaak is in onderzoek bij de afdeling Kapitale Delicten met ondersteuning van de afdeling Jeugdzaken.