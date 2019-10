Twee jaar cel geëist tegen Imanuelle Grives

De 34-jarige actrice Imanuelle Grives heeft vandaag twee jaar cel en een geldboete van 8.000 euro tegen zich horen eisen. Grives stond vandaag voor de rechtbank in Antwerpen terecht voor vermeende drugshandel op het dancefestival Tomorrowland.

Voor de rechtbank verklaarde de actrice hevige spijt te hebben en zei te hopen dat ze de kans krijgt om een betere kant op te gaan dan ze tot nu toe heeft gedaan. De advocaat van Grives vindt de eis van het OM ‘veel te zwaar’ en stuurt aan op een taakstraf.

Volgens hem heeft ze geen verstand van drugs. Hij gaf verder aan dat Grives medicijnen gebruikt om angst, spanning, paniekaanvallen en slaapproblemen uit haar leven te bannen. “Dat is een teken dat ze haar leven niet op orde had. Ze had geen rust en privacy meer en gebruikte alle verdovende middelen die op de markt te krijgen waren” aldus de advocaat.

De uitspraak in deze zaak is op 8 november 2019 om 11.00 uur.