Grives zou zich met drugs voorbereiden op haar rol in de nieuwe film ‘Suriname’

De Surinaams-Nederlandse actrice Imanuelle Grives, die in België vastzit wegens drugsbezit op het Belgische festival Tomorrowland, zou zich voorbereiden op haar rol in de nieuwe film ‘Suriname’. In deze film zou ze het liefje van een crimineel spelen. Grives verklaarde bij haar aanhouding al dat ze drugs verkocht als voorbereiding op deze nieuwe rol.

De actrice werd onlangs aangehouden op het Belgische festival Tomorrowland met meer dan 100 xtc-, amfetamine- en MDMA-pillen, 20 gram cocaïne en bijna 10 gram ketamine op zak. Ook op haar logeeradres werden drugs gevonden. Grives zit zeker tot het eind van de maand vast in een cel in Antwerpen op verdenking van drugshandel.

De producent van de film, Rodney Leysner, zegt erg geschrokken te zijn van haar aanhouding. Intussen is bekend geworden dat Fajah Lourens de filmrol overneemt van Imanuelle Grives. Dat nieuws bevestigt Leysner. Welke acteurs er verder in de actiefilm spelen, wordt later onthuld. “Volgende week beginnen we met draaien. De opnames vinden volledig in Suriname plaats” aldus Rodney.

De nieuwe film ‘Suriname’ is een remake van de gelijknamige film uit 2011 en is vanaf februari volgend jaar te zien in de Nederlandse bioscopen.