Masteropleiding in het vooruitzicht voor Surinaamse ambtenaren

De Hoger Beroepsopleiding Bestuurskunde en Overheidsmanagement (HBO B&O) van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) in Suriname is van start gegaan met het tweede collegejaar in Paramaribo. Het gaat om de Cohort 2 voor het studiejaar 2019-2020. Biza-minister Mike Noersalim heeft op maandag 4 november het startsein gegeven voor het tweede collegejaar.

Noersalim gaf in zijn speech aan het enorm belangrijk te vinden dat ambtenaren zich op hbo-niveau verder scholen. De opleiding is niet alleen bestemd voor Binnenlandse Zaken, maar voor alle ambtenaren van alle ministeries. Alleen zijn er toelatingseisen waaraan eenieder moet voldoen alvorens toegelaten te worden”, aldus de bewindsman.

Hij gaf de studenten aan deze kans met beide handen aan te grijpen en de studie af te ronden, aangezien de overheid veel inkomt om de ambtenaar tot een betere werknemer te maken die de opgedane skills in praktijk zal brengen. Verder geeft hij ook aan dat ingeschrevenen die niet toegelaten zijn in Cohort 2, wel de gelegenheid zullen krijgen zich in te schrijven voor de volgende Cohort.

Noersalim gaf aan dat er ongeveer 800 ambtenaren belangstelling hebben getoond voor de hbo-opleiding, maar dat er uiteindelijk 60 studenten geselecteerd zijn. Dit moet daarom een grotere stimulans zijn voor de studenten om de studie af te ronden. De overheid voorziet de ambtenaren al van opleidingen op verschillende niveaus. De surnumerair, VAAO I, VAAO II en de hbo-opleidingen bieden ontwikkelingskansen voor de ambtenaren voor een beter functioneren op de werkvloer.

In haar streven naar een excellent government, wil de overheid investeren in het carrière pad van de ambtenaren en zal zich nu voorbereiden op de Masteropleiding. “Dit maakt duidelijk dat de overheid inderdaad bezig is de belangrijkste pilaren binnen HRM gestalte te geven,” aldus Noersalim.