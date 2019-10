15 jaar cel voor roofmoord op Nederlander in Suriname

De rechtbank in Paramaribo heeft twee Surinaamse mannen veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf, vanwege de roofmoord op de in Suriname woonachtige Nederlander Jacobus ‘Sjaak’ Jansen in 2017.

De 75-jarige Jansen werd op 25 november dat jaar dood en gekneveld aan armen en benen aangetroffen in een benedenwoning aan de Kwattaweg (foto). De verdachten zouden de man beroofd hebben en vastgebonden hebben achtergelaten.

Al gauw werden vier verdachten aangehouden, waarna twee weer werden vrijgelaten. Afgelopen vrijdag veroordeelde de rechter de verdachten Cherano V. en Kefoun L. conform de eis van het Openbaar Ministerie.

De advocaat van Kefoun L. heeft aangegeven dat hij in hoger beroep gaat omdat zijn client onschuldig zou zijn. Dat zou de andere verdachte ook zelf verklaard hebben. Bovendien zou Kefoun een lichte verstandelijke beperking hebben, waardoor hij makkelijk beïnvloedbaar zou zijn.