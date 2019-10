Schrijver van biografie over militair in 18e-eeuws Suriname wint prijs

De schrijver van het boek Dichter in de jungle. John Gabriel Stedman, 1744-1797 heeft zondag de Libris Geschiedenis Prijs 2019 gewonnen. Het gaat om Roelof van Gelder die met het boek het verhaal vertelt van de Nederlandse Schot Stedman, die in de 18de eeuw als militair naar Suriname ging.

Stedman ervoer in Suriname de luxe van de plantersfamilies, maar zag ook hoe onmenselijk er met de tot slaaf gemaakten werd omgaan. De militair schreef hier zelf in 1796 het boek Narrative of a Five Years’ Expedition against the Revolted Negroes of Surinam over.

Zijn boek was door de gruwelijkheden die de tot slaaf gemaakten overkwam niet alleen door de tekst een sturende factor in de discussie over de afschaffing van de slavernij. Ook de illustraties erin bepaalden, en bepalen nog steeds, het beeld van de martelmethodes van de plantagehouders schrijft NRC Handelsblad.

Stedman nam het dus op voor de tot slaaf gemaakten, maar was tegelijkertijd een handlanger van het slavernijsysteem, omdat hij als militair in Suriname de Nederlanders meehielp de status quo te handhaven. Van Gelder laat beide kanten in zijn boek zien, aldus de krant.

