Tenminste één verdachte kende vermoorde Nederlander

29 november 2017

PARAMARIBO, 29 nov – De in Paramaribo vermoorde Nederlander Jacobus ‘Sjaak’ Jansen was bekend bij tenminste één van de aangehouden verdachten. Dit meldt het Korps Politie Suriname, KPS. De verdachte die het slachtoffer kende, heeft een volmondige bekentenis afgelegd. De vijf en zeventig jarige man is in zijn woning vermoord. Er is intussen een vierde aanhouding verricht.

Het betreft de drie en twinting jarige Kifon L. Hij is aangehouden door leden van de afdeling Kapitale Delichten van het KPS. Het lijk van Jansen is in de woning aangetroffen. Al gauw was duidelijk dat er sprake was van roofmoord. Eerder zijn aangehouden de zeven en twintig jarige Cheirano V., de twintig jarige Revael R. en de twee en twintig jarige Kenny T. Het onderzoek wordt voortgezet.

In eerste instantie was één persoon aangehouden. Naderhand bleken meerdere personen betrokken te zijn en volgden meerdere aanhoudingen. Het slachtoffer werd aangetroffen in zittende houding. Hij was vastgekneveld. De auto van het slachtoffer was na de moord meegenomen. Het voertuig is intussen terug gevonden. Jansen woonde reeds enkele jaren in Suriname.