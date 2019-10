Zus van voormalige terreurverdachten toegang tot de VS geweigerd

Een jongere zus van de voormalige van terreur verdachte broers Raoul Abdoellakhan en Nasser Idoe, mag de VS niet in. De vrouw was vanuit Suriname via Aruba op weg naar de VS, toen ze te horen kreeg dat ze niet door mocht vliegen naar de VS. Dat meldt een betrouwbare bron op Aruba aan Waterkant.

De vrouw die de Nederlandse nationaliteit heeft zou afgelopen week naar de VS zijn vertrokken. Haar vlucht maakte een tussenstop op de Koningin Beatrix Internationale luchthaven te Oranjestad. Waterkant verneemt dat ze daar door een vertegenwoordiger van de luchtvaartmaatschappij erop zou zijn gewezen dat het niet mogelijk voor haar was om door te vliegen naar de VS, omdat het land haar de toegang zou hebben geweigerd.

Dit tot grote verbazing van de vrouw, die niet op de hoogte hiervan was en ook geen idee heeft waarom haar de toegang tot de VS is geweigerd. Volgens bekomen informatie is ze terug gekeerd naar Suriname. Wellicht dat de zaak van haar broers ermee te maken heeft.

In juli 2017 werden de twee Surinaams-Nederlandse broers, de 33-jarige Nasser en de 37-jarige Raoul, in Suriname aangehouden op verdenking van terroristische activiteiten. Een van de broers zou volgens het Surinaamse OM uitspraken hebben gedaan over een aanslag bij de ambassade van Amerika in Suriname.

De broers zijn na een lang juridisch gevecht inmiddels vrij en terug in Nederland, maar mogen Suriname de komende jaren niet meer in. (c) Waterkant/okt 2019