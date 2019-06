Beide terreurverdachten in Suriname zijn nu vrij

Zijn broer Naser I. is sinds 17 mei al op vrije voeten en vanaf vandaag is ook Raoul A. vrij. De twee Surinaams-Nederlandse moslims broers, die verdacht werden van deelname aan terroristische activiteiten, zaten sinds juli 2017 in een gevangenis in Paramaribo vast.

Raoul A. kreeg een gevangenisstraf wegens het overtreden van de vuurwapenwet en deelneming aan een criminele organisatie. Hij werd gevonnist tot een gevangenisstraf van twee jaar waarvan drie maanden voorwaardelijk. Maar die straf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Bij zijn straf hoort nog wel een proeftijd van drie jaar.

Nasser is sinds 17 mei al op vrije voeten, maar hoorde vandaag dat alle aanklachten zijn vervallen en dat hij al die tijd onterecht heeft vastgezeten. Volgens Parbode gaat hij hoogstwaarschijnlijk om een schadevergoeding vragen, aangezien hij volgens de rechter twee jaar lang onterecht heeft vastgezeten.