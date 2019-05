Één van de twee van terreur verdachte moslim broers vandaag vrijgelaten

Één van de twee van terreur verdachte Nederlandse broers in Suriname is vandaag vrijgelaten. De Surinaamse rechter stelde dat zij geen reden meer had om Naser I. langer vast te houden. Zijn broer Raoul A., die ook wordt verdacht van voorbereiden van terreurdaad en het ronselen van strijders voor IS, blijft nog in verzekering meldt dagblad De Ware Tijd.

Volgens de krant hadden de mannen vandaag de gelegenheid om hun laatste woord te voeren. Dat deed Raoul A. en hij ontkende betrokkenheid bij alle strafbare feiten waarvan hij wordt verdacht. Naser I. had geen behoefte voor een laatste woord en sloot zich aan bij de verklaring van zijn broer.

De zaak van de twee verdachten die over de Nederlandse nationaliteit beschikken,loopt al 22 maanden. Er zal in deze zaak op 14 juni vonnis gewezen worden.