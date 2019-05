Donovan Wisse wint weer voor Suriname op Glory 65 in Utrecht

Kickbokser Donovan Wisse, die voor Suriname uitkomt, heeft vrijdag 17 mei tijdens Glory 65 in Utrecht gewonnen van zijn tegenstander Yousri Belgaroui. Wisse won van de Nederlands-Tunesische kickboxer na een unanieme beslissing van de jury.

De wedstrijd tussen Wisse en Belgaroui was een kans staaltje kickboksen van beide vechters, er werd technisch zeer goed gevochten aldus vechtsport.info. De partij ging over alle ronden en werd toegewezen aan Wisse op beslissing van de jury.

Donovan Wisse maakte zijn debuut bij Glory op de 59ste editie van het kickboksgala Glory, september vorig jaar in de Johan Cruijff ArenA te Amsterdam. Daar won hij van de Nederlander Kevin van Heeckeren. Afgelopen maart won hij in Strasbourg, Frankrijk tijdens Glory 64 van Matěj Peňáz van Colosseum Gym uit Utrecht.

De winst van Wisse vrijdag had mede te maken met een prachtig geplaatste high kick. Wisse knalde zijn voet op het hoofd van Belgaroui toen deze met een rechtse directe Wisse probeerde te raken. Hieronder is dit fragment te zien:

Donovan Wisse ROCKS Yousri Belgaroui with a high kick! #GLORY65



