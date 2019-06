Bic Coronie: ‘Huldiging Wijnaldum in Coronie afgelast’

De districtscommissaris van Coronie heeft zojuist bekend gemaakt dat wegens bijzondere omstandigheden, de huldiging van Liverpool voetballer Wijnaldum zondag in Coronie is afgelast. ‘Gelieve hiervoor begrip te tonen‘ meldt Bic Coronie zojuist op haar Facebook pagina. Een reden hiervoor is niet gegeven.

De huldiging van Wijnaldum zou plaats vinden op zondag aanstaande, maar kwam onder vuur te liggen doordat critici vonden dat de NDP de huldiging zou hebben aangewend voor politieke doeleinden. Dat blijkt uit deze flyer die al een paar dagen verspreidt wordt. Eerder op de dag verklaarde de overheid dat dat niet het geval zou zijn.

De bekendmaking die ongeveer een half uur geleden op de Facebook pagina van Bic Coronie verscheen, geeft een nieuwe wending aan het initiatief. Wijnaldum houdt zaterdag om 12:00u zelf een persconferentie meldt Radio ABC.