‘Geen bewijs van betrokkenheid broers bij terreur in Suriname’

PARAMARIBO, 23 mrt – Het bewijs tegen de twee Surinaams-Nederlandse moslim broers, die in Suriname verdacht worden van betrokkenheid bij terroristische activiteiten,is zwak of niet aanwezig. De broers moeten daarom direct worden vrijgelaten, aldus hun advocaten vrijdag bij de rechtbank in Suriname.

De broers Raoul A. en Nasr I., die de Nederlandse nationaliteit bezitten, zitten al meer dan 1,5 jaar vast. Eind februari eiste het Openbaar Ministerie (OM) in Suriname vier en zes jaar celstraf tegen hen. Maar volgens de advocaten van de broers is er geen bewijs voor betrokkenheid bij terroristische activiteiten.

De mannen hebben zich misschien wel radicaal opgesteld, maar er is geen bewijs dat ze zouden hebben deelgenomen aan een terroristisch organisatie of die zouden hebben gefinancierd.