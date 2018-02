Terrorismezaak moslim broers in Suriname weer uitgesteld

21 februari 2018 | |

De zaak tegen de twee van terreur verdachte Surinaams-Nederlandse moslim broers in Suriname is weer uitgesteld. De broers zitten al sinds 23 juli 2017 in hechtenis, maar de politie is nog altijd niet klaar met het onderzoek meldt NU.nl. De familie van de verdachten is verontwaardigd over de duur van het proces.

De rechter las gisteren, dinsdag 20 februari 2018, wel de aanklacht tegen de mannen voor. Zij worden beschuldigd van deelname aan een terreurorganisatie. De twee, Raoul en Nasser(FOTO), zouden volgens het OM betrokken zijn bij het voorbereiden van een aanslag op een buitenlandse diplomaat. Maar de broers die de Nederlandse nationaliteit hebben, ontkennen dit.

Niet alleen de familie van de mannen is ontevreden over het verloop van het proces. Ook de advocaten van de broers zijn het niet eens met de gang van zaken. Zij beschikken pas sinds enkele weken over het zeer uitgebreide dossier aldus NU.nl.