Conceptwet grondenrechten binnenland van Suriname naar minister

Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO) in Suriname heeft op dinsdag 1 oktober de ontwerpwet houdende ‘Wet Collectieve Rechten Inheemse en Tribale Volken’ ontvangen van Wensley Misiedjan, voorzitter van het Management Team Grondenrechten (MT).

De grondenrechten van de inheemsen en marrons in Suriname staan al decennialang ter discussie. Deze rechten hebben betrekking op onder andere hun gronden, woon- en leefgebieden en hulpbronnen. Op grond van artikel 41 van de Grondwet van Suriname is de staat eigenaar van alle natuurlijke rijkdommen en hulpbronnen. De inheemsen en marrons ontlenen hun rechten aan hun status op de gebieden waar zij wonen en werken. Collectief eigendom wordt echter niet erkend in de Surinaamse wet, maar wel in het internationale recht.

Het gepresenteerde document bevat regelingen die naast de wettelijke erkenning van de collectieve grondenrechten van inheemse en tribale volken, ook de demarcatie(afbakening) en de bevoegdheden van het traditioneel gezag en Free Prior Informed Consent (FPIC) regelt. FPIC omvat het recht van inspraak van de inheemse en tribale volken op besluitvormingen, die van invloed kunnen zijn op hun woongebieden en hun leefwijzen.

John ‘Lesina’ Sintanie, hoofdkapitein en afgevaardigde van granman Bono Velantie van de Ndyuka stam, zegt ‘hartstikke blij’ te zijn met het resultaat. “Het was niet makkelijk, maar het is er eindelijk,” aldus de hoofdkapitein. Hij heeft alle 51 parlementariërs opgeroepen om vóór deze wet te stemmen als het daarop aankomt.

Theo Jubitana, kapitein en voorzitter van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) spreekt van een markant moment in de eeuwenoude strijd van inheemsen om hun collectieve rechten in ere te herstellen. De VIDS-voorzitter heeft het parlement opgeroepen niet te veel te sleutelen aan het ontwerp.