Asgar Koster betuigt spijt voor handelingen

De bekende Surinaamse zanger en muziekproducer Asgar Koster betuigt in een verklaring spijt voor zijn handelingen waardoor hij vorige week in opspraak is geraakt. Koster werd door de STVS bedankt als jurylid omdat hij seksueel getinte chatgesprekken zou hebben gevoerd met een contestante. Daarnaast zou hij in een videochat ook bepaalde voorstellen hebben gedaan.

De verklaring van Koster:

“Naar aanleiding van de diverse in de media verschenen berichten, met name het artikel in ‘de Ware Tijd’ van 18 september 2019 over mijn persoon, wens ik als volgt daarop te reageren.

Ik besef dat ik mij als jurylid van het programma ‘Youth Voice’ had moeten onthouden van elke vorm van contact met de contestanten. Vanuit deze plaats wil ik daarom mijn welgemeende verontschuldigingen aanbieden aan alle contestanten van ‘Youth Voice’, wederom aan de contestante waar ik mee in contact ben geweest en haar familie, de STVS en al haar medewerkers en de overige juryleden.

Mijn verontschuldigingen wens ik ook meteen aan te bieden aan eenieder die ik met mijn handelingen op welke wijze dan ook heb gekwetst. De totale Surinaamse gemeenschap, met daarin inbegrepen de verschillende kerkgenootschappen, mijn familie, vrienden en collega artiesten, alsook mijn zakenpartners. In het bijzonder aan een ieder die mij als rol-model heeft beschouwd, bied ik mijn verontschuldigingen aan.

De gevolgen van mijn handelingen zal ik als mens moeten dragen en kan ik een ieder verzekeren dat ik er alles aan zal doen om ervoor te zorgen dat dit gedrag zich niet herhaalt. Het spijt mij!”