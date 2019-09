Jongen (14) moe van beschuldigingen door moeder en schiet op zichzelf met rifle

Een 14-jarige jongen heeft afgelopen zondag in Paramaribo gepoogd om zelfmoord te plegen. De tiener sloot zich op in zijn kamer en schoot op zichzelf met een windbuks met ingekorte loop en kolf die omgebouwd is tot een rifle. Hij ging over tot de daad omdat hij moe is dat zijn moeder hem steeds beschuldigt drugsverslaafde te zijn.

De Surinaamse krant Times of Suriname, die in haar editie van vandaag melding hierover maakt, geeft aan dat de jongen per eigen gelegenheid werd gebracht voor medische behandeling. Hij werd in het ziekenhuis opgenomen. De jongen had een afscheidsbrief achtergelaten waarin hij de reden van zijn daad had aangegeven.

De krant verneemt dat de jongen de laatste maanden tot in de late uren op straat bleef. Hierdoor sliep hij overdag waardoor zijn moeder het vermoeden had dat hij drugs gebruikt. De politie werd ingeschakeld en kwam ter plaatse. Het wapen is hangende het onderzoek in beslag genomen.

De politie heeft de zaak nog in onderzoek. Zo gauw meer bekend is wordt het bericht aangevuld.