Asgar Koster verwijdert als jurylid talentenshow Youth Voice

De bekende Surinaamse zanger en muziekproducer Asgar Koster is geen jurylid meer van de STVS talentenshow Youth Voice. Koster is door de STVS bedankt omdat hij seksueel getinte chatgesprekken zou hebben gevoerd met een contestante. Daarnaast zou hij in een videochat ook bepaalde voorstellen hebben gedaan, meldt de Surinaamse krant De Ware Tijd (dWT).

De krant meldt dat een ouder van het meisje deze zaak onder de aandacht van de verantwoordelijken bij Youth Voice zou hebben gebracht. Vervolgens hebben zij Steven Rodriquez, directeur van het tv-station op de hoogte gesteld en de chatberichten ook aangetoond. Volgens dWT gaf Rodriguez toen de opdracht de samenwerking met Koster per direct te beeindigen wat ook is gebeurd.

De directeur bevestigt tegenover De Ware Tijd dat de samenwerking met Koster vanwege dringende redenen per onmiddellijke ingang is verbroken. Vanwege de gevoeligheid van deze zaak wenst hij geen details te verschaffen. Volgens het medium heeft Rodriquez de ernstige aantijgingen aan het adres van het gewezen jurylid bevestigd noch ontkend.

Shaquille Marcus komt op nu de plaats van Koster als jurylid. Koster wenste niet in te gaan op de aantijgingen toen De Ware Tijd hem daarmee confronteerde. Tegenover de krant merkte hij op dat op basis van “bepaalde dingen” de samenwerking tussen hem en de STVS is beĆ«indigd.

Volgens Koster heeft hij de aantijgingen ook elders gehoord en heeft aangifte bij de politie gedaan tegen de personen die de beschuldigingen hebben gelanceerd. Waar en tegen wie hij aangifte heeft gedaan, wilde hij niet zeggen aan de krant in Suriname.