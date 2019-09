Ondanks waarschuwing politie nog steeds problemen bij drive-thru

Begin deze maand maakte het Korps Politie Suriname bekend dat zij streng zou optreden tegen klanten die gebruik maken van de openbare weg, om aan te sluiten op de drive thru van de Mc Donald’s bij de Hermitage Mall. De problemen bij het fastfood restaurant lijken echter niet verdwenen na de waarschuwing van het KPS.

Ondanks de door de Surinaamse politie aangekondigde maatregelen, blijf het chaotisch bij de drive thru van de Mac. Dat was gisteravond goed te merken toen diverse bestuurders in hun voertuigen de Lalla Rookhweg gebruikten om te wachten op hun beurt in de drive thru (foto).

Volgens velen werkt de aanpak van de politie niet. Er is behoefte aan een structurele, andere aanpak zodat weggebruikers geen last meer hebben van drive-thru klanten. Dit zal waarschijnlijk verder gaan dan waarschuwingen van de politie. Te denken valt aan aanpassingen van de drive-thru en/of de aanrij route.

Of dat op korte termijn te realiseren is, is maar de vraag.