Boete voor klanten die op de weg wachten om drive thru op te gaan

De Surinaamse politie gaat streng optreden tegen klanten die gebruik maken van de openbare weg, om aan te sluiten op de drive thru van de Mc Donald’s bij de Hermitage Mall. Dat heeft het Korps Politie Suriname vandaag bekend gemaakt.

Volgens de politie gebeurt het nu nog te vaak dat automobilisten hun voertuigen tot stilstand brengen en daarin zitten wachten op de Lala Rookhweg, tot dat zij de rijstrook van de drive thru op kunnen rijden. Dit gedrag levert een overtreding op, die te vinden is in artikel 2 van de Rij Wet.

Autobestuurders die daar fastfood willen kopen, dienen gebruik te maken van de op het complex aangebrachte rijstrook, die leidt naar de plek waar zij hun bestelling kunnen plaatsen waarschuwt de politie.

De politie van het ressort Uitvlugt zal verbaliserend optreden tegen autobestuurders die zich schuldig maken aan de boven vermelde overtreding. Ook automobilisten die aan de achterzijde van de Hermitage Mall voor de parkeerhaven in de Estreliastraat parkeren zullen beboet worden.