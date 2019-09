VIDEO: Politie houdt vluchtende verdachten aan in Suriname

De Surinaamse politie heeft zondagmiddag twee vluchtende verdachten aangehouden. Dit gebeurde bij het Shell-pompstation nabij de hoek van de Kwattaweg en Van Idsingastraat, meldt de Surinaamse krant De Ware Tijd (dWT). Waarvoor de mannen precies zijn aangehouden is nog niet duidelijk. Van hun arrestatie zijn beelden gemaakt die hieronder te zien zijn.

In het filmpje is te zien hoe 4 agenten in burger met getrokken wapens uit een politie auto stappen en een zwarte Toyota Hi-lux naderen, waar ze de twee mannen sommeren om zich over te geven. Op een foto die via Facebook wordt gedeeld is te zien hoe de twee verdachten geboeid op de grond liggen nadat ze door de politie waren gearresteerd.

Volgens dWT volgt de aanhouding na een klopjacht.

Bekijk de film hieronder via ons Instagram kanaal en volg ons ook daar.