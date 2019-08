Politie bevestigt: 1 dode en 16 gewonden bij busongeluk in Suriname

De Surinaamse politie heeft tegenover Waterkant bevestigd dat er gisteravond een verkeersdode is gevallen bij een aanrijding op de Oost-West verbinding in Suriname. Het zou gaan om een 44-jarige vrouw. In de bus zaten 17 passagiers inclusief chauffeur. Ze hebben allemaal letsel opgelopen.

Dinsdagavond kreeg de politie van Moengo de melding van een aanrijding op de Oost-West verbinding ter hoogte van kilometer 43,5. Het ging om een aanrijding tussen een staatsbus die de verbinding Paramaribo – Albina vv onderhoudt en een container pick-up. De pick-up stond langs de kant van de weg en werd door de bus aangereden

Op Facebook verschenen deze beelden van de bus:

