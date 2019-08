VIDEO: Slachtoffers bij frontale botsing Oost-West verbinding in Suriname

Op de Oost-Westverbinding ter hoogte van Bushman Hill in het district Marowijne heeft er een ernstige aanrijding iets voor middernacht plaatsgevonden. Bronnen melden aan Waterkant.Net dat er sprake is van een dodelijk slachtoffer (vrouw) en meerdere gewonden. Enkele zijn zwaargewond. Een aantal ambulances zijn uitgerukt om de gewonden af te voeren voor medische behandeling.

Het zou gaan om een staatsbus met passagiers die een stilstaand voertuig heeft aangereden. Daarbij is de bus over de kop geslagen. De Surinaamse politie is nog ter plaatse bezig met het onderzoek. Deze informatie is nog niet officieel bevestigd dus later meer.

Gadu Teke ju peesie#mongo baa mie fustang takie sama dede Posted by Resjeto Toto on Tuesday, 27 August 2019